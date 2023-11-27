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Песков: Путин не опоздал на работу из-за снегопада

Президент Владимир Путин доехал на работу в Кремль еще до начала снегопада, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Сам он заявил, что добирался на работу «как и все — непросто», однако представитель Кремля считает, что «зима наступает каждый год, и каждый год идет снег», поэтому сегодня «ничего необычного не произошло».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Президент добирался на работу, насколько я знаю, еще до начала снегопада... По-моему, до того, как все совсем завалило. Поэтому, наверное, не так тяжело, как остальные москвичи, которые это делали уже утром, когда завалило снегом»,— сообщил господин Песков во время пресс-колла.

Представитель Кремля уточнил, что поездка Владимира Путина по пострадавшим от непогоды районам на юге страны пока не требуется. «Слава богу, таких бедствий, о которых вы упомянули, которые требовали незамедлительной реакции всей страной, пока у нас не произошло... Но вы знаете, что президент всегда готов»,— заверил Дмитрий Песков.

В Москве и Подмосковье зафиксированы снег и сильный ветер. Губернатор области Андрей Воробьев заявил, что в регионе идет самый мощный снегопад за последние 40 лет. Мэр столицы Сергей Собянин тоже сказал, что в городе «в эти дни рекордные снегопады».

Непогода также наблюдается в Крыму, где в результате шторма погиб один человек. В Севастополе в аквариуме погибли 800 тропических животных. В Краснодарском крае ветром повалило более 200 деревьев, есть пострадавшие. В Дагестане из-за ветра около 100 тыс. человек осталось без света.

Лаура Кеффер

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Последствия снегопада в Москве

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Сугробы на Красной площади

Сугробы на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Уборка снега на Никольской улице

Уборка снега на Никольской улице

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Сотрудники коммунальных служб города помогают вытолкнуть автомобиль из сугроба

Сотрудники коммунальных служб города помогают вытолкнуть автомобиль из сугроба

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Уборка снега в парке

Уборка снега в парке

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Уборка снега здания Государственного Исторического музея

Уборка снега здания Государственного Исторического музея

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Автобусная остановка

Автобусная остановка

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Пешеходный переход в центре Москвы

Пешеходный переход в центре Москвы

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Последствия снегопада в Москве

Последствия снегопада в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Манежная площадь

Манежная площадь

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Сотрудники коммунальной службы убирают снег

Сотрудники коммунальной службы убирают снег

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сугробы у торгового центра «Оптимист»

Сугробы у торгового центра «Оптимист»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заснеженный подземный пешеходный переход

Заснеженный подземный пешеходный переход

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Автомобилист с лопатой расчищает выезд для автомобиля

Автомобилист с лопатой расчищает выезд для автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Сугробы на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Уборка снега на Никольской улице

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Сотрудники коммунальных служб города помогают вытолкнуть автомобиль из сугроба

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Уборка снега в парке

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Уборка снега здания Государственного Исторического музея

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Автобусная остановка

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Пешеходный переход в центре Москвы

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Последствия снегопада в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Манежная площадь

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Сотрудники коммунальной службы убирают снег

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сугробы у торгового центра «Оптимист»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заснеженный подземный пешеходный переход

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Автомобилист с лопатой расчищает выезд для автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Смотреть

Фотогалерея

Последствия снегопада в Москве

Предыдущая фотография
Сугробы на Красной площади

Сугробы на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Уборка снега на Никольской улице

Уборка снега на Никольской улице

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Сотрудники коммунальных служб города помогают вытолкнуть автомобиль из сугроба

Сотрудники коммунальных служб города помогают вытолкнуть автомобиль из сугроба

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Уборка снега в парке

Уборка снега в парке

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Уборка снега здания Государственного Исторического музея

Уборка снега здания Государственного Исторического музея

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Автобусная остановка

Автобусная остановка

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Пешеходный переход в центре Москвы

Пешеходный переход в центре Москвы

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Последствия снегопада в Москве

Последствия снегопада в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Манежная площадь

Манежная площадь

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Сотрудники коммунальной службы убирают снег

Сотрудники коммунальной службы убирают снег

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сугробы у торгового центра «Оптимист»

Сугробы у торгового центра «Оптимист»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заснеженный подземный пешеходный переход

Заснеженный подземный пешеходный переход

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Автомобилист с лопатой расчищает выезд для автомобиля

Автомобилист с лопатой расчищает выезд для автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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1 / 13

Сугробы на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Уборка снега на Никольской улице

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Сотрудники коммунальных служб города помогают вытолкнуть автомобиль из сугроба

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Уборка снега в парке

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Уборка снега здания Государственного Исторического музея

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Автобусная остановка

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Пешеходный переход в центре Москвы

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Последствия снегопада в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Манежная площадь

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Сотрудники коммунальной службы убирают снег

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сугробы у торгового центра «Оптимист»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заснеженный подземный пешеходный переход

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Автомобилист с лопатой расчищает выезд для автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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