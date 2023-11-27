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Коммерсантъ FM
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Около 100 тыс. жителей Дагестана осталось без света из-за ветра

Аварийные отключения электроснабжения произошли в Дагестане вчера, 26 ноября, вечером. Без света остались 99 767 человек в 82 населенных пунктах, сообщает региональное управление МЧС.

По данным Минэнерго Дагестана, по состоянию на утро 27 ноября подача электроэнергии частично прекращена в Ботлихском, Дербентском, Кизилюртовском, Курахском, Левашинском, Магарамкентском и Шамильском районах, а также в Каспийске и Махачкале. Ситуация находится на контроле ведомства.

Пресс-служба «Дагэнерго» (филиал «Россетей») сообщила, что из-за сильного ветра энергетики компании переведены на особый режим работы. В аварийно-восстановительных работах задействовано 27 бригад, включающих всебя более 80 человек и 30 единиц техники.

27 ноября в Дагестане местами ожидается усиление ветра до 15–20 м/с. Снег и сильный ветер также зафиксированы в Москве и Подмосковье. В Крыму в результате шторма погиб один человек. В Краснодарском крае ветром повалило более 200 деревьев, есть пострадавшие.

Лаура Кеффер

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