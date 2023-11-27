В Краснодарском крае ветром повалило 255 деревьев, есть пострадавшие

В Краснодарском крае ветер повалил 255 деревьев в ночь на сегодня, 27 ноября. В четырех городах есть пострадавшие, сообщает региональный оперативный штаб.

По его данным, деревья упали в 21 муниципальном образовании из-за сильного ветра. В Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске есть пострадавшие от падения деревьев и металлических конструкций, их доставили в больницы с травмами разной степени тяжести. Число раненных не приводится.

В Ейском районе уровень воды поднялся до опасных отметок, в пункт временного размещения эвакуированы 42 человека. В Новороссийске селевой поток сошел на территорию частного домовладения, повредил подпорную стену и забор. В Темрюкском районе сорвало часть кровли двухэтажного дома.

В регионе действуют семь штормовых предупреждений. Как уточнили в штабе, в течение суток в 43 муниципалитетах возможны подъемы уровней рек и очень сильный ветер. В Сочи синоптики прогнозируют сильный снег.

Из-за шторма под Анапой выбросило на мель сухогруз Blue Shark под флагом Белиза. На его борту находится 21 человек, это граждане Сирии, Индии и Египта. Росморречфлот сообщал, что готовится аварийно-спасательная операция.

Лаура Кеффер