Боррель: ЕС может быть сложно добиваться поддержки Украины в ООН из-за Газы

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал наличие рисков, что Евросоюзу (ЕС) будет сложнее добиться поддержки решений по Украине в ООН из-за ситуации в секторе Газа. В интервью испанской газете La Vanguardia он пояснил, что некоторые страны «разорвали отношения» с ЕС или вызвали его послов, чтобы высказать им, что позиция союза по Газе несовместима с тем, что ЕС защищает на Украине. Он утверждает, что «это разные конфликты», но мировое общественное мнение сравнивает позиции ЕС по ним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На вопрос о том, может ли позиция по Газе негативно сказаться на ЕС при поиске поддержки в ООН по Украине, господин Боррель ответил, что «такой риск существует». По его словам, у ряда стран «нет такого чувства морального негодования по поводу происходящего на Украине», как у ЕС, где «гораздо более привержены принципиальным и экзистенциальным вопросам». «По их мнению, это не соответствует нашему отношению к Газе. Какой-то глава арабского государства сказал это в очень грубых словах, мол, похоже, мы не одинаково ценим жизни одних и других»,— добавил Жозеп Боррель.

Война Израиля и палестинского движения «Хамас» продолжается с 7 октября. Со стороны Израиля число погибших оценивается в 1,4 тыс., Палестина сообщала о более чем 14 тыс. жертв конфликта. США и ООН считают, что контроль над Газой после завершения боевых действий должна получить Палестинская Администрация, израильские власти выступают против.

8 ноября Еврокомиссия высказалась за начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в ЕС. Окончательное решение лидеры стран ЕС должны принять в декабре. В ЕС против поставок оружия Украине выступают Венгрия и Словакия. Сегодня, 27 ноября, глава Евросовета Шарль Мишель прибудет в Венгрию с визитом, чтобы попытаться найти общий язык с премьером Виктором Орбаном.

Подробности — в материале «Ъ» «Брюссель отправил в Венгрию тяжелую артиллерию».