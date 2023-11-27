Посол России в Израиле назвал неприемлемым международный контроль над Газой

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что российская сторона считает неприемлемыми идеи об установлении международного контроля над сектором Газа или о его разделении по итогам конфликта Израиля и палестинского движения «Хамас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Викторов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Викторов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Есть абсолютно неприемлемые, завиральные идеи о неких международных контролях над сектором Газа, о некотором разделении сектора Газа, я уж не говорю об этих совершенно неприемлемых соображениях о том, что нужно переселить население Газы куда-то за пределы сектора и тем самым решить вопрос»,— рассказал господин Викторов в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

Дипломат подчеркнул, что для скорейшего завершения конфликта на Ближнем Востоке необходима международная поддержка, в том числе для этого работает квартет по ближневосточному урегулированию (в него входят страны Евросоюза, Россия, США и ООН), «Мы всегда говорили, что квартет должен действовать в тесной координации прежде всего с региональными странами»,— добавил он.

США и ООН считают, что контроль над сектором Газа после завершения боевых действий должна получить Палестинская Администрация, которая сейчас управляет Западным берегом Иордана. Президент Палестины Махмуд Аббас заявлял о готовности взять сектор Газа под управление. Однако Израиль выступает против. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подчеркивал, что Махмуд Аббас уже когда-то управлял Газой и потерял над ней контроль.

Подробнее о ситуации в секторе Газа — в материале «Ъ» «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».

Милена Костерева