WSJ: Израиль получил список заложников, которых должны освободить 27 ноября

Израильские власти получили список заложников, которых боевики палестинского движения «Хамас» должны освободить сегодня, 27 ноября, в рамках четвертого этапа сделки о прекращении огня в секторе Газа. Об этом со ссылкой на египетских чиновников сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, список удерживаемых в секторе Газа был передан накануне вечером, 26 ноября. Всего в нем указаны имена 11 заложников. Другая информация не приводится.

Четырехдневное соглашение между Израилем и движением «Хамас» о временном прекращении огня для освобождения заложников действует с 24 ноября. С тех пор Израиль трижды обменял палестинских заключенных из тюрем на своих заложников, захваченных «Хамасом» 7 октября.

Всего за четыре дня палестинское движение должно отпустить 50 заложников в обмен на 150 заключенных. В соглашении предусмотрена возможность продления перемирия: за каждых десять заложников будет добавляться один день, обмен палестинских заключенных продолжится по формуле «три к одному». По данным Армии обороны Израиля, в плену у «Хамаса» в секторе Газа остается более 200 человек.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».

Милена Костерева