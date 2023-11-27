В Совфеде предложили сажать на семь лет за контрабанду жидкостей для вейпов

Комитет Совета федерации по экономической политике предложил включить жидкость для вейпов в перечень стратегически важных товаров. В этом случае за их контрабанду будет грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет, а также штраф до 1 млн руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо сенаторов помощнику президента Максиму Орешкину.

Подписавший письмо сенатор Андрей Кутепов заявил, что все нелегально ввозимые из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товары не считаются контрабандой и не подпадают под действие УК РФ. Как отмечает газета, «во многом по этой причине» сигареты и алкоголь внесли в список стратегически важных товаров на 2024 год.

Сейчас ставка акциза на жидкости для электронных сигарет составляет 20 руб. за 1 мл. В следующем году она вырастет до 42 руб., в 2025 году — 44 руб., в 2026 году — 46 руб. «После повышения акциза на жидкость в два раза и введения лицензирования импорта из третьих стран в 2024 году основной поток нелегальной продукции как раз будет перенаправлен на открытую границу России с Казахстаном и в меньшей степени с Белоруссией»,— убежден господин Кутепов.

В пресс-службе Минпромторга сказали, что пока не получали инициативу Совфеда.

В январе спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил разработать инициативу о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. В том же месяце Госдума приняла закон об увеличении акцизов на сигареты и папиросы, табак для нагревания и жидкости для вейпов. Идею господина Володина поддержал Роспотребнадзор, против выступил Минздрав. В апреле президент Владимир Путин подписал закон об ограничении продажи вейпов.

Лаура Кеффер