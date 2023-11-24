«Известия»: Минздрав выступил против запрета продажи жидкостей для вейпов

Минздрав не поддержал запрет в России розничной торговли никотинсодержащей и безникотиновой жидкостей и устройствами для их потребления. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на подготовленный ведомством проект отзыва правительства на законопроект депутатов фракции ЛДПР.

Как сообщает издание, среди причин такого решения Минздрав указал отсутствие критериев запрета продажи жидкостей и вейпов. Кроме того, в ведомстве отметили, что подобный запрет ведет к нарушению концепции закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и «создает условия возникновения юридических коллизии и неоднозначного толкования его положении в целом».

В Минздраве обратили внимание, что в 2023 году доходы от уплаты в федеральный бюджет акцизов на никотинсодержащие жидкости, производимые в России и ввозимые в страну, оцениваются на уровне 3,6 млрд руб. В 2024 году, согласно прогнозам, от уплаты акцизов в бюджет поступит 12,1 млрд руб., в 2025-м — 12,6 млрд руб., в 2026-м — 13,1 млрд руб.

Введение запрета на продажу жидкостей приведет к выпадающим доходам федерального бюджета в размере более 12 млрд руб. ежегодно, а источники компенсации этих средств не определены, подчеркнули в ведомстве. Также в документе отмечается, что запрет «способствует нелегальному обороту продукции без уплаты акциза».

Разработать инициативу о запрете продажи вейпов несовершеннолетним в январе предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Инициативу поддержали депутаты. Роспотребнадзор, Минздрав и МВД. Минфин говорил о рисках роста нелегального оборота электронных сигарет в случае их запрета и потерь для федерального бюджета. В конце апреля президент Владимир Путин подписал закон об ограничении продажи вейпов.

О том, какие меры регулирования табачного рынка внедряют в России, — в материале «Ъ» «Скорость запрета».