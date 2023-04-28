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Коммерсантъ FM
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Путин подписал закон об ограничении продажи вейпов

Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении продажи устройств для потребления никотиносодержащей продукции (УПНП; вейпы). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вводит минимальную цену на вейпы (ее установит правительство отдельным актом) и запрещает их продажу несовершеннолетним.

Помимо этого, закон предусматривает ограничения на рекламу вейпов и запрет на добавление в жидкости для них ароматизаторов и других добавок, которые усиливают никотиновую зависимость. Последняя мера вводится «в целях снижения привлекательности данной продукции для несовершеннолетних». Кроме того, закон запрещает применение на УПНП любых скидок, а также выкладку и демонстрацию устройств в торговых точках.

В закон «О рекламе» вносятся изменения, которые запрещают демонстрацию в рекламе процесса курения вейпа.

Разработать инициативу о запрете продажи вейпов несовершеннолетним в январе 2023 года профильным думским комитетам предложил спикер ГД Вячеслав Володин. Предложение поддержали депутаты, РПН, Минздрав и МВД. Минфин, в свою очередь, обратил внимание на риски роста нелегального оборота электронных сигарет в случае их запрета и потерь для федерального бюджета.

О том, почему забота о здоровье подростков может произвести ровно противоположный эффект,— в материале «Ъ FM» «На вкус и цвет вейпа нет».

Григорий Лейба

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