Главные новости за 26 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Над акваторией Азовского моря были сбиты две переоборудованные зенитные ракеты.

В Краснодаре крыша многоэтажного дома на улице Айвазовского сорвалась на частные дома из-за сильного ветра. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

В Краснодаре задержали более 100 гастарбайтеров в ходе проверки обстоятельств массовой драки на одной из городских строек. В ходе проверки были выявлены нарушения миграционного законодательства. Работа по выяснению обстоятельств произошедшего продолжается.

В Горячем Ключе из зоны подтоплений эвакуировали 40 человек, пять из которых дети. В общей сложности из-за проливных дождей на Кубани подтопило 175 домов и 181 придомовую территорию.

Синоптики предупредили жителей Кубани о возможных подтоплениях прибрежных территорий у Азовского моря из-за ветрового нагона 27 ноября. В зоне риска находятся Ейский, Приморско-Ахтарский, Славянский, Темрюкский и Щербиновский районы.

В селе Архипо-Осиповка в районе Геленджика ветер сорвал часть кровли школы №17 на улице Красных Партизан. Площадь повреждения составила 150 кв.м. Восстановительные работы начнут как только установится благоприятная погода.

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