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В Краснодаре крыша многоэтажки из-за ветра сорвалась на частные дома

В Краснодаре начали проверку по факту обрушения крыши на улице Айвазовского из-за сильного порыва ветра. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Многоквартирный дом 1978 года постройки, в котором была повреждена кровля, находится в управлении ТСЖ «Березка».

В соцсетях сообщают, что часть сорвавшейся кровли упала на территорию частных домов, находящихся поблизости. О пострадавших не сообщается.

Анастасия Донскова

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