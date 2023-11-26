В Краснодаре крыша многоэтажки из-за ветра сорвалась на частные дома
В Краснодаре начали проверку по факту обрушения крыши на улице Айвазовского из-за сильного порыва ветра. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Многоквартирный дом 1978 года постройки, в котором была повреждена кровля, находится в управлении ТСЖ «Березка».
В соцсетях сообщают, что часть сорвавшейся кровли упала на территорию частных домов, находящихся поблизости. О пострадавших не сообщается.
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