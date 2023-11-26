В Краснодаре задержали более 100 гастарбайтеров за массовую драку на стройке

В Краснодаре задержали более 100 гастарбайтеров в ходе проверки обстоятельств массовой драки на одной из городских строек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Краснодару.

О произошедшем стало известно 25 ноября. По данным ведомства, конфликт между рабочими произошел из-за спора об очередности использования подъемного крана.

«Активные участники и зачинщики потасовки принесли свои извинения жителям краевого центра и обязались впредь строго соблюдать законы РФ»,— говорится в сообщении.

В ходе проверки были выявлены нарушения миграционного законодательства. Работа по выяснению обстоятельств произошедшего продолжается.

Анастасия Донскова

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