В Горячем Ключе из зоны ЧС эвакуировали 40 человек
В Горячем Ключе из зоны подтоплений эвакуировали человек, пять из которых дети. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Кубань-Спас».
Фото: пресс-служба ГКУ «Кубань-Спас»
В результате обильных дождей подтопило территории в Горячем Ключе, станицах Саратовской и Пятигорской, а также поселок Мирный.
«Сейчас на местах ведутся работы по откачке воды, оказывается помощь по заявкам», говорится в сообщении.
В общей сложности из-за проливных дождей на Кубани подтопило 175 домов и 181 придомовую территорию.
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