В Горячем Ключе из зоны ЧС эвакуировали 40 человек

В Горячем Ключе из зоны подтоплений эвакуировали человек, пять из которых дети. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Кубань-Спас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГКУ «Кубань-Спас» Фото: пресс-служба ГКУ «Кубань-Спас»

В результате обильных дождей подтопило территории в Горячем Ключе, станицах Саратовской и Пятигорской, а также поселок Мирный.

«Сейчас на местах ведутся работы по откачке воды, оказывается помощь по заявкам», говорится в сообщении.

В общей сложности из-за проливных дождей на Кубани подтопило 175 домов и 181 придомовую территорию.

Анастасия Донскова

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