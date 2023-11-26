В школе под Геленджиком ветер сорвал часть кровли

В селе Архипо-Осиповка в районе Геленджика ветер сорвал часть кровли школы №17 на улице Красных Партизан. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Площадь повреждения составила 150 кв.м. В настоящее время кровлю накрывают пленкой. Ремонт проведут при стабилизации погодных условий.

Сильный ветер также повредил крышу многоквартирного дома на улице Айвазовского,30, в Краснодаре. Часть кровли упала в частном секторе. Сообщается, что погибших и пострадавших нет, однако обломки повредили кровлю нескольких частных домов и газовую трубу. Происшествие привело к отключению электричества в пяти домах. К ликвидации последствий стихии проведут при улучшении погоды.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram