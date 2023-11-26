На Кубани ожидают новых подтоплений из-за ветрового нагона в Азовском море

Синоптики предупредили жителей Кубани о возможных подтоплениях прибрежных территорий у Азовского моря из-за ветрового нагона. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на данные Северо-Кавказского УГМС.

«Возможны подтопления прибрежных территорий, повреждения маломерных морских судов и пляжных построек, причальных сооружений»,— сообщает Оперштаб.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в период с ночи и в течение дня 27 ноября. Сообщается, что в зоне риска находятся Ейский, Приморско-Ахтарский, Славянский, Темрюкский и Щербиновский районы.

Анастасия Донскова

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