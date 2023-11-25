Главные новости за 24 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

В Северском районе Краснодарского края утром в субботу, 25 ноября, на автодороге «Ставропольская — Григорьевская — Крепостная» из-за перелива потока через мост реки «Шепш» введено ограничение движения.

В Славянском и Туапсинском районах Краснодарского края, а также в Славяснк-на-Кубани, Горячем Ключе и станице Пятигорская произошло подтопление 181 придомовой территории, в том числе в 175 домовладения заходила вода.

В этом году с декабря по март Краснодарский край планирует принять порядка 2,5 млн человек — это на уровне прошлого года.

В Краснодаре иностранцы устроили массовую драку прямо посреди стройплощадки. Полиция города проводит проверку по факту произошедшего.

Известный российский актер Павел Деревянко передал «крипто-бизнесмену», ранее осужденному в Армавире Григорию Мулузяну, 200 млн руб. Об этом сам актер рассказал в своем Telegram-канале.

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