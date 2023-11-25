На Кубани после залпового ливня вода зашла в 175 дома

В Славянском и Туапсинском районах Краснодарского края, а также в Славяснк-на-Кубани, Горячем Ключе и станице Пятигорская произошло подтопление 181 придомовой территории, в том числе в 175 домовладения заходила вода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Кроме того, в трех многоквартирных жилых домах зашла вода в подвальные помещения.

«По состоянию на 15:00 на территории края обстановка стабилизируется. Вода откачена из 110 домовладений и 113 приусадебных участков», — говорится в сообщении.

В Славянск-на-Кубани, Горячем Ключе и станице Пятигорская подтопленными остаются 37 придомовые территории. В Горячем Ключе в трех многоквартирных жилых домах продолжается откачка с подвальных помещений.

К ликвидации последствий ЧС привлекается от РСЧС 337 человек, 159 единиц техники, 5 плавсредств.

Тат Гаспарян

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