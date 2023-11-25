В Краснодаре гастарбайтеры на стройплощадке устроили массовую драку

В Краснодаре иностранцы устроили массовую драку прямо посреди стройплощадки. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

Известно, что драка продолжалась всего несколько минут. Причиной конфликта мог стать строительный кран, который не могли поделить между собой разные бригады.

«Полицией города Краснодара инициировано проведение проверки. Устанавливаются все обстоятельства данного инцидента, а также личности участников драки»,— прокомментировали «Ъ-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодару.

Тат Гаспарян

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram