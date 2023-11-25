Движение на мосту через Шепш перекрыли из-за перелива воды

В Северском районе Краснодарского края утром в субботу, 25 ноября, на автодороге «Ставропольская-Григорьевская-Крепостная» из-за перелива потока через мост реки «Шепш» введено ограничение движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Уточняется, что движение по мосту перекрыто для всех видов транспортных средств, а также для пешеходов.

В Госавтоинспекции Кубани добавили, что на месте перелива воды в настоящий момент работает спецтехника. Проезд по мосту через Шепш планируется восстановить в ближайшие часы.

Ранее власти сообщили, что в Горячем Ключе и станице Пятигорская в ночь на 25 ноября в результате выпадения обильных осадков подтоплено 107 придворовых территорий, эвакуировано 36 человек (детей нет).

Тат Гаспарян

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