Зимой Краснодарский край планирует принять 2,5 млн туристов

В этом году с декабря по март Краснодарский край планирует принять порядка 2,5 млн человек — это на уровне прошлого года. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Руппель.

«Сейчас мы уже идем с опережением прогнозного турпотока. Напоминаю, что Краснодарский край на сегодняшний день принял уже более 17,5 млн туристов — это исторический рекорд для региона. По итогам года мы рассчитываем, что турпоток составит не менее 18,5 млн туристов», — сказал вице-губернатор.

По его словам, на основных курортных территориях будет работать порядка 2 тыс. средств размещения емкостью 220 тыс. мест. Номерной фонд на декабрь–январь забронирован на 40%. Наиболее востребованы средства размещения предгорных территорий (55%) и горного кластера Сочи (60%).

Старт туристической инфраструктуры зимнего сезона предварительно запланирован с 15 по 22 декабря. На горнолыжных курортах Сочи будет функционировать 154 средства размещения общей емкостью 27,5 тыс. мест. Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий добавил, что в новогодние праздники планируемый поток туристов в Сочи составит порядка 280 тыс. туристов.

Тат Гаспарян

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