Песков надеется, что до железного занавеса между Россией и Западом не дойдет

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что закрытие границ с Россией европейскими странами нельзя считать признаком железного занавеса. Он выразил надежду, что до возвращения к железному занавесу не дойдет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Пока, наверное, преждевременно об этом говорить, много разной агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны, но будем надеяться, что до этого не дойдет»,— сообщил господин Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос об обсуждаемых властями Финляндии, Норвегии и Литвы закрытиях границ с Россией.

22 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что в ночь на 25 ноября все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме «Райа-Йоосеппи», будут закрыты. С 18 ноября из-за наплыва беженцев, которые пытаются проникнуть в страну со стороны РФ, на российско-финской границе были закрыты четыре КПП: «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что наплыв беженцев является «местью Кремля» за вступление страны в НАТО.

Позднее об обсуждении закрытия границы с РФ заявили власти Норвегии и Литвы.

Подробнее — в материале «Финны запустили цепную реакцию».

Александр Кислов