Россия и Норвегия ведут переговоры о сохранении работы единственного КПП

Россия и Норвегия обсуждают возможность оставить открытым единственный работающий пункт пропуска на границе (Стурскуг, с российской стороны — МАПП Борисоглебск), сообщили «РИА Новости» в посольстве РФ в Осло. Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре допускал закрытие КПП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cornelius Poppe / NTB scanpix / Reuters Фото: Cornelius Poppe / NTB scanpix / Reuters

«Российская и норвежская стороны находятся в диалоге по различным каналам в отношении вопросов, касающихся функционирования пункта пропуска через совместную границу. Есть основания рассчитывать, что он не будет закрыт»,— заявили в посольстве.

С 18 ноября до 18 февраля 2024 года Финляндия закрыла четыре из девяти КПП на границе с Россией — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Решение объяснили наплывом мигрантов, прибывающих с территории России. Позднее финские власти сообщили, что в ночь на 25 ноября будут закрыты еще четыре КПП. Открытым останется только Райа-Йоосеппи — самый северный пункта пересечения финской границы.

Тем временем усилили погранконтроль еще в ряде стран. Так, в ночь 17 ноября эстонские пограничники выставили «зубы дракона» — противотанковые заграждения — на нарвском мосту Дружбы. Как заявил изданию Postimees начальник погранпункта в Нарве Марек Лийва, эти бетонные блоки были подготовлены «на случай, если правительство Эстонии решит по примеру Финляндии ограничить въезд в страну из России, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов».

Подробнее о ситуации — в материале «Финский финт заразителен».