Власти Финляндии могут ограничить подачу заявок об убежище в аэропорту Хельсинки

Финляндия в ближайшее время может ограничить прием заявок на предоставление убежища от приезжих в аэропорту Хельсинки, если Россия будет активнее пропускать через границу без документов мигрантов из таких стран, как Йемен, Ирак и Сирия, сообщила финский министр иностранных дел Элина Валтонен в интервью британской газете Financial Times (FT).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Attila Cser / Reuters Фото: Attila Cser / Reuters

«Это скорее философский вопрос — мы не можем позволить России решать, какие люди приезжают на границу, а какие люди переходят. Поэтому мы будет противодействовать тому, что делает Россия. Один из возможных вариантов — ограничить прием и рассмотрение заявок на получение убежища в аэропорту Хельсинки»,— пояснила глава ведомства, добавив, что отсутствие документов усложняет идентификацию личности таких граждан.

По ее словам, за последние несколько недель Россия изменила свою пограничную политику и позволяет мигрантам пересекать границу без документов. Госпожа Валтонен заявила, что действия Москвы носят «спланированный характер», но Финляндия успешно справляется с ними и не допустит масштабного миграционного кризиса.

22 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что в ночь на 25 ноября все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме «Райа-Йоосеппи», будут закрыты. С 18 ноября из-за наплыва беженцев закрыты были четыре КПП — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что наплыв беженцев является «местью Кремля» за вступление страны в НАТО. В российском МИДе сообщали о готовности помочь с наплывом иностранных граждан.

23 ноября мурманский губернатор Андрей Чибис ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с наплывом иностранных граждан из-за решения финских властей оставить открытым только один КПП на границе с Россией.

Подробнее читайте в материале «Ъ FM» «Финляндия отстаивает границы».

Александр Кислов