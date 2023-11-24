Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Финляндии могут ограничить подачу заявок об убежище в аэропорту Хельсинки

Финляндия в ближайшее время может ограничить прием заявок на предоставление убежища от приезжих в аэропорту Хельсинки, если Россия будет активнее пропускать через границу без документов мигрантов из таких стран, как Йемен, Ирак и Сирия, сообщила финский министр иностранных дел Элина Валтонен в интервью британской газете Financial Times (FT).

Фото: Attila Cser / Reuters

Фото: Attila Cser / Reuters

«Это скорее философский вопрос — мы не можем позволить России решать, какие люди приезжают на границу, а какие люди переходят. Поэтому мы будет противодействовать тому, что делает Россия. Один из возможных вариантов — ограничить прием и рассмотрение заявок на получение убежища в аэропорту Хельсинки»,— пояснила глава ведомства, добавив, что отсутствие документов усложняет идентификацию личности таких граждан.

По ее словам, за последние несколько недель Россия изменила свою пограничную политику и позволяет мигрантам пересекать границу без документов. Госпожа Валтонен заявила, что действия Москвы носят «спланированный характер», но Финляндия успешно справляется с ними и не допустит масштабного миграционного кризиса.

22 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что в ночь на 25 ноября все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме «Райа-Йоосеппи», будут закрыты. С 18 ноября из-за наплыва беженцев закрыты были четыре КПП — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что наплыв беженцев является «местью Кремля» за вступление страны в НАТО. В российском МИДе сообщали о готовности помочь с наплывом иностранных граждан.

23 ноября мурманский губернатор Андрей Чибис ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с наплывом иностранных граждан из-за решения финских властей оставить открытым только один КПП на границе с Россией.

Подробнее читайте в материале «Ъ FM» «Финляндия отстаивает границы».

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...