Главные новости к утру 24 ноября

В аэропорту Домодедово приземлился самолет, на борту которого находились 103 эвакуированных из сектора Газ россиянина, в том числе 47 детей. Это седьмой эвакуационный рейс из Каира, доставивший россиян, которые покинули сектор газа через КПП «Рафах».Всего с начала эвакуации из Газы в Россию прилетели 656 человек.

По итогам 2023 года Китай наряду с Индией может войти в десятку крупнейших поставщиков виски и топ-20 экспортеров крепкого спиртного в Россию, выяснил «Ъ». За январь—октябрь КНР нарастила поставки виски в РФ в десять раз, до более 464 тыс. л.

Национальная партия Новой Зеландии достигла соглашения с партиями New Zealand First и ACT New Zealand о формировании правительства. Уинстон Питерс, который также избран министром иностранных дел Новой Зеландии, будет занимать пост вице-премьера следующие 18 месяцев, а затем его сменит Дэвид Сеймур.

Структура МТС тестирует «Рой 9» — продукт, предполагающий использование сторонних устройств для развития и обучения нейросетевых моделей, обнаружил «Ъ». В МТС заверили, что речь идет о проверке «гипотез компании» и реальный запуск пока не планируется.

Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении командующего военно-морскими силами палестинского движения «Хамас». ЦАХАЛ утверждает, что он участвовал в организации нескольких террористических актов на море, которые были предотвращены израильскими военнослужащими.

Крупные банки исчерпали лимиты финансирования на льготные автокредиты и в 2023 году. Кредитные организации больше не смогут выдать кредит со скидкой на машины с двигателем внутреннего сгорания, узнал «Ъ».

Египет намерен каждый день поставлять 200 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа после того, как вступит в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским движением «Хамас». По планам Каира, также в анклав ежедневно будут доставляться 130 тыс. литров дизельного топлива.