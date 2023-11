В Новой Зеландии сформировано новое правительство

Национальная партия Новой Зеландии спустя 40 дней после парламентских выборов достигла соглашения с партиями ACT New Zealand и New Zealand First о формировании правительства. Должность заместителя премьер-министра будет разделена между лидером партии New Zealand First Уинстоном Питерсом и лидером ACT Дэвидом Сеймуром, сообщает Reuters со ссылкой на итоговое заявление.

Уинстон Питерс, который также избран министром иностранных дел Новой Зеландии, будет занимать пост вице-премьера следующие 18 месяцев, а затем его сменит Дэвид Сеймур. Министром финансов страны назначена заместитель главы Национальной партии Новой Зеландии Никола Уиллис. Всего в состав новозеландского правительства войдут 20 министров.

Как сообщает Reuters, также был сформулирован ряд изменений в политике, которую будет проводить коалиционное правительство, включая ограничение полномочий Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ). Согласно подготовленным правительством поправкам, предлагается отменить действующий мандат RBNZ по инфляции и сосредоточить денежно-кредитную политику на ценовой стабильности. Правительство также намерено отменить запрет на разведку нефтяных и газовых месторождений на шельфе и снизить подоходный налог.

Всеобщие парламентские выборы в Новой Зеландии прошли 14 октября. По итогам подсчета голосов, Национальная партии во главе с Кристофером Лаксоном получила 38,06% голосов, а ее главный конкурент, ранее находившаяся у власти Лейбористская партия — 26,1%. Партия зеленых получила 11,6%, ACT — 8,64%.