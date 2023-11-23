Из сектора Газа эвакуировано 653 россиян и их родственников

653 человека были вывезены из сектора Газа в рамках операции по эвакуации россиян и их родственников, сообщил МИД РФ. С запросом на эвакуацию к РФ обратились около 900 человек.

Министерство иностранных дел сообщило, что 22 ноября в Москву прибыла очередная группа эвакуированных — 28 россиян и членов их семей. Через погранпереход «Рафах» в Египет вышли еще 82 человека. В Россию пока доставлены 553 человека.

МИД РФ отметил содействие египетских, израильских, палестинских и катарских властей. Российские дипмиссии в Каире, Тель-Авиве и Рамалле, подразделения МИДа, МЧС и других ведомств продолжают работать над выходом россиян из зоны конфликта.

Эвакуация россиян организована на фоне войны Израиля и палестинского движения «Хамас», продолжающейся с 7 октября. Впервые выпускать иностранцев начали 1 ноября. Первую группу россиян вывезли 12 ноября. Всего эвакуацию у России запросило около 900 человек: 639 россиян и 271 их родственник, сообщал накануне, 22 ноября, президент Владимир Путин. Девять эвакуированных госпитализированы.

О ситуации в секторе Газа — в материале «Ъ» «В ожидании паузы».

Леонид Уварчев