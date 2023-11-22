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В Самарской области частично ограничено движение на трассе М-5

Временное ограничение движения для грузового и маршрутного транспорта введено в Самарской области на трассе М-5 «Урал». Об этом сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ограничение действует до 14:00 (MSK+1) среды. Оно введено на участках дороги с 802 по 945 км и с 945 по 982 км. Они проходят через Тольятти, Ставропольский район, Сызрань и Сызранский район и Жигулевск.

Мера введена из-за непогоды. Обильные осадки продолжаются в Самарской области с понедельника. В регионе объявлен желтый уровень опасности.Также из-за непогоды в регионе на ряде дорог, в том числе, трассе М-5, уже ограничивалось движение автобусов и большегрузов.

В Самаре в связи с непогодой фиксировались восьми- и десятибалльные пробки. Также во время снегопада в регионе произошел ряд ДТП. Одна из аварий случилась в Ставропольском районе: опрокинулся микроавтобус с пассажирами. В результате аварии пострадал пассажир, мужчина 1970 года рождения.

Георгий Портнов

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