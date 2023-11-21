Акционеры TCS Group наделили совет директоров правом обратного выкупа акций

Совет директоров TCS Group (держатель 100% акций Тинькофф-банка) получил право запускать обратный выкуп акций компании. Минимальное число членов совета директоров для принятия решений снижено до двух человек, следует из (.pdf) сообщения компании по итогам общего собрания акционеров.

«Совету директоров было предоставлено право выкупа обыкновенных акций или долей в обыкновенных акциях, включая глобальные депозитарные расписки, в пределах максимума (10% от подписного капитала), разрешенного законодательством Кипра»,— говорится в пресс-релизе.

По итогам собрания также было объявлено, что в состав совета директоров переизбраны Дэниел Вулф, экс-глава Mastercard в России Алексей Малиновский и Татьяна Кузнецова. Также была отозвана резолюция о переизбрании в совет Дмитрия Трембовольского. Кроме того, было установлено вознаграждение членам совета директоров на 2023 год в размере $1,6 млн.

О том, что акционеры TCS Group планируют обсудить возможность обратного выкупа акций советом директоров, стало известно 13 октября. 7 ноября глава совета директоров компании Константинос Экономидес покинул свою должность. 10 ноября в TCS Group сообщили о планах сменить юрисдикцию — сейчас компания базируется на Кипре. 13 ноября совет директоров TCS Group возглавил Алексей Малиновский.

Эрдни Кагалтынов