Bloomberg: РФ сократила экспорт нефти по морю до минимальных значений с августа

За неделю с 13 по 19 ноября Россия сократила экспорт нефти по морю до 2,7 млн баррелей в сутки в преддверии министерской встречи ОПЕК+, которая состоится 26 ноября. Это минимальное значение с августа. По сравнению с предыдущей неделей уровень экспорта по морю снизился на 580 тыс. б/с, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные о движении судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Встреча министров энергетики членов ОПЕК+ пройдет в Вене и будет посвящена тому, как реагировать на ослабление перспектив нефтяного рынка. На ней также ожидается установление целевых показателей по добыче на 2024 год, напоминает агентство.

Как сообщает Bloomberg, средний объем российского экспорта нефти за четыре недели (до 19 ноября) менее волатилен и составляет 3,23 млн б/с. Это примерно на 200 тыс. б/с меньше, чем за период до 12 ноября, и является самым минимальным за восемь недель показателем. При этом, по подсчетам агентства, объем нефтепереработки в России до 15 ноября вырос до максимального почти за три месяца уровня.

Bloomberg отмечает, что анализируемые данные не учитывают поставки казахстанской нефти сорта KEBCO, которую АО «Казтрансойл» экспортирует через Новороссийск и балтийский порт Усть-Луга. Эти грузы не попадают под санкции Евросоюза. Агентство утверждает, что казахстанскую нефть смешивают с российской для создания единого экспортируемого сорта.

По данным агентства, больше всего нефти за четыре недели до 19 ноября Россия по морю поставила Китаю (около 1,19 млн б/с) и Индии (1 млн б/с). При этом в подсчетах не учитывались поставки около 510 тыс. б/с, которые направились в египетский порт Суэц или южнокорейский порт Йосу. Bloomberg утверждает, что эти грузы, судя по всему, отправятся в Китай и Индию.

По подсчетам агентства, средний доход от нефтяных пошлин за неделю с 13 по 19 ноября составил $68 млн, а за четыре недели до 19 ноября — $78 млн. Это самый низкий уровень доходов российской казны от морских поставок за последние два месяца, сообщает Bloomberg.

В начале августа Россия продлила добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тыс. б/с ниже среднего уровня за май—июнь. Эти ограничения были продлены в начале ноября. При этом в октябре вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что сокращение поставок коснется как нефти, так и нефтепродуктов.

17 ноября Bloomberg со ссылкой на данные исследования, проведенного Киевской школой экономики, сообщило, что в октябре более 99% морских поставок российской нефти были проданы по цене, превышающей установленный странами G7 нефтяной потолок на уровне $60 за баррель. В тот же день Reuters со ссылкой на двух трейдеров сообщило, что цена российской нефти марки Urals в портах Балтийского моря упала ниже потолка цен. Собеседники агентства заявили, что это произошло из-за санкций США против российского «теневого флота», который поставляет нефть в обход санкций против РФ.

О текущей ситуации на нефтяном рынке — в материале «ОПЕК катит баррель в гору».

Эрдни Кагалтынов