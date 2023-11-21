Судебный процесс с участием Виталия Милонова могут закрыть из-за военной тайны

Адвокат депутата Госдумы РФ Виталия Милонова из Санкт-Петербурга ходатайствует о закрытии судебного процесса по делу о защите чести и достоинства из-за некоей «военной тайны». Иск против господина Милонова подала юрист ЛДПР Ирина Воскобойникова. Конфликт между истцом и ответчиком произошел в июле 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам адвоката госпожи Воскобойниковой Ирины Баханович, Виталий Милонов приехал в приемную ЛДПР в Горловке и обвинил ее доверительницу в сотрудничестве со службой безопасности Украины (СБУ). Депутат угрожал женщине, а после конфликта она попала в больницу с инсультом, утверждает адвокат. В августе Ирина Воскобойникова подала заявление в суд — причиненные ей моральные страдания юрист оценила в 1 млн рублей.

Во вторник, 21 ноября, в Кировском районном суде Петербурга прошло предварительное заседание по делу. Истец и ответчик на слушание не явились — интересы сторон представляли их адвокаты.

«Конфликт произошел в ДНР, в Горловке, вблизи зоны боевых действий. Те свидетели, которых мы полагаем вызвать, и документы, которые будем озвучивать, они будут представлять либо государственную, либо военную тайну. С учетом этих обстоятельств, имеет смысл сделать заседания закрытым»,— заявила ходатайство адвокат господина Милонова.

Сторона защиты отметила, что депутат в июле приехал в Горловку с «определенными целями»: в это время Виталий Милонов проходил военную службу и прибыл в город «по служебной необходимости». По мнению господина Милонова, Ирина Воскобойникова обладала сведениями и передавала «некие координаты», уточнил адвокат. При участии слушателей конкретизировать, какие именно данные и кому передавала истец, адвокат не стала.

Решение о закрытие процесса суд примет на следующем заседании, которое состоится 30 января.

Адвокат Ирина Баханович уверена, что никакой военной тайны в процессе нет: у Виталия Милонова не было полномочий проверять местное отделение ЛДПР. О каких свидетелях идет речь, она пока также не знает.

Сам господин Милонов считает, что никакого нападения не было. По его словам, Ирина Воскобойникова создала чат, в которой публиковала персональные данные военных, и именно из-за этого он пришел в офис партии. Депутат утверждает, что это не личный конфликт, а действия юриста ЛДПР должны изучить правоохранительные органы. Однако, как отмечает сторона истца, никакого заявления в правоохранительные органы парламентарий до сих пор не подал.

Напомним, в сентябре Виталий Милонов заявил, что получил звание лейтенанта.

Надежда Ярмула

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте