Депутат Милонов заявил, что получил звание лейтенанта

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, избранный от Санкт-Петербурга и регулярно бывающий в зоне боевых действий на Украине, сообщил о получении звания лейтенанта армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По словам господина Милонова, соответствующий приказ министр обороны Сергей Шойгу подписал еще в конце июня. Новостью же парламентарий поделился в эфире программы «Соловьев live».

«Не заочно получил, а находясь в рядах Вооруженных сил Российской Федерации»,— цитирует Виталия Милонова «Закс.ру».

При этом политик пояснил, что «перескочил» звание прапорщика в силу наличия у него высшего образования.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на депутата Милонова подали в суд из-за конфликта в офисе ЛДПР в Горловке.

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