В Курске с 1 декабря могут запустить электробусы

Десять электробусов могут запустить 1 декабря по маршруту Онкоцентр — Московская площадь (№7Э) в Курске. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Поставка машин «КамАЗ-6282», произведенных на заводе ПАО «НефАЗ» в Нефтекамске, ожидается «в ближайшее время».

Фото: из Telegram-канала Романа Старовойта

Контракт на поставку электробусов в облцентр получил нижегородский «Автотехкомплект». Сумма контракта составляет 478,8 млн руб., он должен быть исполнен до 15 октября. Предметом является поставка трехдверных электробусов вместимостью не менее 85 человек (в том числе 33 места для сидения), оборудованных для перевозки инвалидов-колясочников. Максимальная скорость транспорта должна составлять не менее 70 км/ч. По словам господина Старовойта, машины также будут оборудованы кондиционерами, валидаторами и системами аудиоинформирования пассажиров.

Согласно сообщению губернатора, на остановке «Онкоцентр» и в депо будут установлены три зарядные станции для электробусов. Контракт на их поставку за 80,5 млн руб. получило московское АО «Ситроникс». Эти работы также необходимо выполнить до 15 октября.

О переводе операторов общественного транспорта в Курске на брутто-контракты читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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