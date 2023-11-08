В Курске ищут перевозчика для маршрута электробусов за 758 млн рублей

Казенное учреждение Курской области «Центр транспортных услуг» объявило поиск перевозчика для обслуживания маршрута электробусов Онкоцентр — Московская площадь (№7Э) в Курске. Начальная цена контракта составляет 758 млн руб. Срок исполнения обязательств — с 1 декабря 2023 года по 31 октября 2030. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Протяженность маршрута составляет 37,76 км. Перевозчику будет необходимо ежедневно выпускать на него семь электробусов и иметь один в резерве. В будние дни машины должны совершать 36 рейсов с 5:36 до 22:47, в выходные — 30 с 6:15 до 22:47. С понедельника по пятницу совокупный пробег машин при выполнении условий контракта составит 1,36 тыс. км, в субботу и воскресенье — 1,1 тыс. км. Всего до ноября 2030 года электробусам предстоит проехать 200,4 тыс. км, следует из документации закупки.

Подрядчика выберут в ходе аукциона, заявки на участие в котором принимаются до 17 ноября. Итоги будут подведены 20 ноября.

В начале октября губернатор Роман Старовойт рассказал, что «в ближайшее время» в регион поставят десять электробусов «КамАЗ-6282», произведенных на заводе ПАО «НефАЗ» в Нефтекамске. Именно они должны выйти на указанный маршрут.

Контракт на поставку электробусов в облцентр за 478,8 млн руб. получил нижегородский «Автотехкомплект». Московское АО «Ситроникс» выиграло подряд на поставку трех зарядных станций для них за 80,5 млн руб. Подрядчики должны были выполнить работы до 15 октября.

Два года назад в Белгороде в тестовом режиме запустили электробус по маршруту троллейбуса М8. Его полная вместимость составляла 85 человек и 33 сидячих места. Запас хода на полной зарядке — 50 км. Время полной зарядки — 15 минут. После нескольких месяцев тестовой эксплуатации проект закрыли.

Алина Морозова

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