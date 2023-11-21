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Коммерсантъ FM
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Глава Минобороны Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в столицу Украины Киев, сообщает AFP. По информации агентства, сегодня у господина Писториуса запланирована встреча с украинским коллегой Рустемом Умеровым и президентом страны Владимиром Зеленским.

Как сообщает AFP, помимо переговоров с украинским президентом и главой Минобороны Борис Писториус также примет участие в церемонии возложения венков на площади Майдан в центре Киева и посетит центр военной подготовки.

Это второй визит Бориса Писториуса в Киев после того, как он занял должность министра обороны Германии. В прошлый раз господин Писториус посещал Киев 7 февраля 2023 года.

Вчера, 20 ноября, в Киев для встречи с украинскими властями прибыл министр обороны США Ллойд Остин. После встречи с Владимиром Зеленским господин Остин объявил о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи на $100 млн. В него войдут противотанковые вооружения и ракеты для систем ПВО.

Подробнее — в материале «Ъ» «Разведка Ллойдом».

Милена Костерева

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