Министры обороны Украины и Германии встретились в Киеве

Министр обороны Германии Борис Писториус приехал с необъявленным визитом в Киев, где встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым, сообщил в Twitter глава Минобороны Украины. В ходе визита господин Писториус заявил телеканалу ZDF, что договорился с несколькими странами о поставках дополнительных 20-25 танков Leopard A1 на Украину к лету и более 100 — к началу 2024 года.

Ранее сегодня, 7 февраля, издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что власти ФРГ согласились передать Украине 178 танков Leopard 1. Business Insider сообщал, что Германия направит Украине 187 единиц Leopard 1. По словам источника издания Sueddeutsche Zeitung, немецкие компании Rheinmetall и FFG готовы отремонтировать десятки танков этого типа, если Украина согласится выкупить их за €100 млн.

25 января Германия объявила о передаче Киеву 14 танков Leopard 2 и разрешила другим европейским странам передать немецкое вооружение Украине. Всего, по оценке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, ВСУ получат до 140 современных западных танков в качестве «первой волны» помощи.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов