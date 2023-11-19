Новак Джокович в девятый раз вышел в финал Nitto ATP Finals

На Nitto ATP Finals, проходящем в Турине Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $15 млн, определился второй финалист — шестикратный и действующий победитель этого состязания серб Новак Джокович. Это выяснилось после того, как в полуфинале он, ни разу не потеряв свою подачу, за 1 час 28 минут обыграл испанца Карлоса Алькараса — 6:3, 6:2.

В финале 36-летний лидер мирового рейтинга, который в девятый раз дошел до решающей стадии итогового турнира АТР, встретится с 22-летним итальянцем Янником Синнером, ранее победившим россиянина Даниила Медведева.

Подробнее о поражении Медведева — в материале «Итальянский стоп-кран».

Евгений Федяков