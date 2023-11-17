Президент Палестины в ближайшее время может посетить Россию

Президент Палестины (Палестинской национальной администрации) Махмуд Аббас в ближайшее время может посетить Россию, сообщил «РИА Новости» его советник Махмуд аль-Хаббаш.

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«Было определено, что он (визит.— “Ъ”) состоится в течение этих дней, но с российской стороной было достигнуто соглашение, что оно будет немного перенесено по причине нынешней ситуации. Возможно, что он состоится в течение ближайшего времени»,— сказал господин аль-Хаббаш.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов 3 ноября сообщил о переносе визита президента Палестины в Москву, запланированного на середину ноября. По его словам, в связи с боевыми действиями в секторе Газа Махмуд Аббас не может покинуть Палестину.

16 октября президент России Владимир Путин провел серии разговоров с коллегами с Ближнего Востока, в том числе с Махмудом Аббасом. Стороны обсуждали гуманитарную ситуацию в секторе Газа, необходимость снятия израильской блокады анклава. Владимир Путин выступил за гуманитарное перемирие и введение режима прекращения огня.

Эрдни Кагалтынов