Полпред в ЦФО обратил внимание на проблемы Плещеева озера

Полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев обратил внимание на проблему загрязнения Плещеева озера в Переславле-Залесском. Об этом сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Плещеево озеро

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Плещеево озеро

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Сброс практически неочищенных сточных вод привел к тому, что природный памятник Плещеево озеро в 2022 году по качеству воды перешел из категории слабо загрязненной в загрязненную»,— сказал господин Щеголев в ходе совещания в Воронеже по биологической безопасности в ЦФО.

Он отметил, что проблему нужно решать «системно». «Ъ-Ярославль» сообщал, что вода в Плещеевом озере, которое входит в одноименный национальный парк, впервые за последние годы признана загрязненной. Специалисты заявляют об активном размножении опасных водорослей в озере из-за проблем ЖКХ Переславля, активной застройки берегов, потепления и других факторов.

Кроме того, в результате коммунальной аварии в Переславле неочищенные стоки канализации попали в реку Трубеж, которая впадает в озеро. Анализ проб показал незначительное превышение предельно-допустимых концентраций для водоемов рыбохозяйственного значения, но проверку Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура все-таки начала.

Алла Чижова