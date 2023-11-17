Полпред в ЦФО обратил внимание на проблемы Плещеева озера
Полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев обратил внимание на проблему загрязнения Плещеева озера в Переславле-Залесском. Об этом сообщает «Интерфакс».
Плещеево озеро
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
«Сброс практически неочищенных сточных вод привел к тому, что природный памятник Плещеево озеро в 2022 году по качеству воды перешел из категории слабо загрязненной в загрязненную»,— сказал господин Щеголев в ходе совещания в Воронеже по биологической безопасности в ЦФО.
Он отметил, что проблему нужно решать «системно». «Ъ-Ярославль» сообщал, что вода в Плещеевом озере, которое входит в одноименный национальный парк, впервые за последние годы признана загрязненной. Специалисты заявляют об активном размножении опасных водорослей в озере из-за проблем ЖКХ Переславля, активной застройки берегов, потепления и других факторов.
Кроме того, в результате коммунальной аварии в Переславле неочищенные стоки канализации попали в реку Трубеж, которая впадает в озеро. Анализ проб показал незначительное превышение предельно-допустимых концентраций для водоемов рыбохозяйственного значения, но проверку Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура все-таки начала.