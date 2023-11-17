Новак Джокович стал третьим полуфиналистом Nitto ATP Finals

На Nitto ATP Finals, проходящем в Турине итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $15 млн, определился третий полуфиналист — шестикратный и действующий победитель этого состязания серб Новак Джокович. Это выяснилось после того, как в заключительном матче в Зеленой группе итальянец Янник Синнер за 2 часа 32 минуты обыграл датчанина Хольгера Руне — 6:2, 5:7, 6:4. В итоге у Синнера три победы, у Джоковича — две, у Руне — одна, а грек Стефанос Циципас и заменивший его в последнем туре поляк Хуберт Хуркач свои матчи проиграли.

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В Красной группе на данный момент известен один полуфиналист — россиянин Даниил Медведев, выигравший два своих матча в двух партиях. Сегодня, 17 ноября, он сыграет с Карлосом Алькарасом, а Александр Зверев из Германии, который, как и испанец, также имеет одну победу, встретится с другим российским теннисистом Андреем Рублевым, уже потерявшим шансы на выход в play-off.

Подробности — в материале «Ъ» «Новак Джокович осчастливил Турин».

Евгений Федяков