Глава Минспорта: РФ не считает Игры дружбы альтернативой другим соревнованиям

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что РФ не позиционирует киберспортивный турнир «Игры будущего», а также спортивные Игры БРИКС и Игры дружбы в качестве альтернативы другим соревнованиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Первым глобальным проектом будут "Игры будущего" в Казани. В Казани же в июне пройдут Игры стран БРИКС в открытом формате, и финальным большим проектом в России будут Игры дружбы. Мы не рассматриваем и никогда не позиционировали ни одно, ни второе, ни третье событие как некую альтернативу чему бы то ни было»,— сказал министр в эфире канала «Россия-24» (цитата по ТАСС).

Господин Матыцин подчеркнул, что вышеупомянутые проекты самостоятельны и нацелены на создание в России конкурентной среды и обеспечение участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Призовой фонд соревнований — 4,6 млрд руб. Соревновательная программа включает 25 летних видов спорта (олимпийских и неолимпийских). «Игры будущего» — международный киберспортивный турнир, в котором будут также проходить соревнования в фиджитал-дисциплинах (сочетание спортивных и киберспортивых состязаний). Первые игры должны пройти в феврале 2024 года в Казани. Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года, в соревновательную программу войдут 25 летних видов спорта.

Вчера, 15 ноября, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал национальным олимпийским комитетам не принимать участие во Всемирных играх дружбы в России. По мнению МОК, отказ от российских спортивных мероприятий необходим для «сохранения независимости и автономности спорта». В Кремле заявили, что у МОК нет монополии на спортивный мир, поэтому любой может устроить спортивные соревнования.

В марте 2022 года МОК рекомендовал не допускать к участию в международных соревнованиях российских и белорусских спортсменов, однако через год позволил участвовать в нейтральном статусе. После включения в состав РФ новых территорий МОК отстранил на неопределенный срок Олимпийский комитет России. 6 ноября спортивный арбитражный суд принял апелляцию национального комитета на решение МОК.

Эрдни Кагалтынов