Самый быстрый полуфиналист

В заключительном матче второго тура группового этапа Nitto ATP Finals, продолжающегося в Турине итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $15 млн, россиянин Даниил Медведев в двух сетах обыграл Александра Зверева из Германии. Этот успех позволил ему первым гарантировать себе место в полуфинале. За игрой на арене Pala Alpitour наблюдал корреспондент «Ъ» Евгений Федяков.

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Ситуация в Красной группе перед вторым матчем среды на Nitto ATP Finals несколько упростилась. Было ясно, что победа над Александром Зверевым в двух партиях автоматически делает Даниила Медведева полуфиналистом. Звереву, в свою очередь, для выхода в play-off требовалось обыграть россиянина с любым счетом, поскольку ранее Карлос Алькарас обыграл Андрея Рублева.

Медведев выигрывал в личных встречах со Зверевым — 10:7, а на Nitto ATP Finals их баланс был ничейным — 2:2. Два года назад в Турине россиянин сначала переиграл немецкого теннисиста на групповом этапе, а затем уступил ему в финале. Что же касается этого года, то они играли друг с другом уже в шестой раз, и в четырех предыдущих случаях Медведев был сильнее. Но это, разумеется, ему ничего не гарантировало. Победа Зверева над Алькарасом в первом туре продемонстрировала, что двукратный победитель итогового турнира настроен дать бой обоим фаворитам Красной группы.

Матч начался с брейка на подаче Зверева. Но в этом по большому счету не было ничего страшного, и в середине первой партии счет сравнялся. В принципе, никакого преимущества у Медведева в те минуты не просматривалось. Зверев не только стабильно подавал, но и был опасен на задней линии, оставив за собой розыгрыш из 24 ударов, а также четко действовал у сетки. Более того, именно за ним остался дебют упорнейшего тай-брейка. Зверев вел — 4:1, когда допустил ошибку при выполнении смэша, а затем имел два сетбола, в том числе один — на своей подаче. Потом Медведев признает, что на тай-брейке не обошлось без везения. Хотя не только в везении тут было дело. Давно известно, что в решающие моменты Зверев порой теряет внутреннее спокойствие, а с ним — и нить своей игры.

Во втором сете самые интересные события произошли в самом конце. В девятом гейме Медведев отыграл брейк-пойнт, а затем Зверев, видимо, расстроившись из-за упущенного шанса, снова не справился с психологическим давлением. Яркой тому иллюстрацией стал первый розыгрыш десятого гейма. Медведев перебрасывал Зверева свечой, а тот, заняв неверную позицию в центре корта, очень плохо выполнил реверс — удар, при котором теннисист бьет по мячу слета, находясь спиной к сетке. Заработав первый матчбол прекрасной фирменной обводкой, Медведев тут же дожал соперника. В итоге — 7:6 (9:7), 6:4 за 1 час 45 минут.

«Тот факт, что мы очень часто встречаемся с Сашей, в каком-то смысле одинаково помогает и мешаем нам обоим. В последнее время Саша чаще проигрывал мне, поэтому он что-то пытается менять в тактике. Я стараюсь это увидеть, думаю, как могу этому противостоять. Например, бывает, что у кого-то из нас вдруг очень хорошо летит мяч справа. В общем, матчи получаются равными, на тоненького, мы часто играем тай-брейки, отыгрываем не только сетболы, но и матчболы. И я рад, что сейчас мне удается чаще в них побеждать»,— сказал Медведев корреспонденту «Ъ».

В пятницу днем Медведев сыграет с Карлосом Алькарасом, а вечером Зверев встретится с Андреем Рублевым. Но вне зависимости от этих результатов Медведев стал первым полуфиналистом турнира. Правда, первое место в группе ему еще не гарантировано. Оно теоретически может достаться испанцу, но не Звереву, который при самом удачном для себя раскладе теперь может финишировать в группе вторым.