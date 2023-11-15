Прокурор запросил 14 лет для автора Telegram-канала «Адские бабки» Баязитовой

Прокурор попросил приговорить автора Telegram-канала «Адские бабки» Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову, обвиняемых в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка, к 14 и 13 годам колонии общего режима соответственно, сообщила ТАСС адвокат госпожи Архаровой Елена Федулова.

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По версии следствия, в 2022 году Александра Баязитова, Ольга Архарова и пиар-менеджер Инна Чурилова вступили в преступный сговор для вымогательства у старшего вице-президента ПСБ Александра Ушакова. Следствие утверждает, что в июле 2022-го они выдвинули требование перевести 1,2 млн руб. за блокировку негативной информации о господине Ушакове.

В августе 2022 года их заключили под стражу. Инна Чурилова полностью признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, после чего ее дело выделили в отдельное производство. В июле 2023-го ее приговорили к четырем годам условно, а также штрафу в размере 1 млн руб.

Александра Баязитова и Ольга Архарова вину не признают. В конце июня им был продлен срок ареста еще на полгода. 6 июля Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство потерпевшего и сделал процесс закрытым. Госпожа Баязитова страдает хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом и гипертонией. СМИ также сообщали, что на ее иждивении находится пожилая мать, с которой ей запрещают созваниваться. Проверить обоснованность ареста журналистки просил глава СПЧ Валерий Фадеев, Генпрокуратура нарушений не нашла.

Подробнее о деле читайте в публикации «Ъ» «Признания хватило для условного».

Эрдни Кагалтынов