Дуров показал интерфейс Telegram в дополненной реальности от Apple

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал интерфейс мессенджера в дополненной реальности от Apple. Она используется в разработанной компанией гарнитуре дополненной реальности Vision Pro

Господин Дуров опубликовал в своем Telegram-канале видео интерфейса с подписью «Telegram для VisionOS». Интерфейс такой же, как у мессенджера в его десктопной версии, но панель для перехода в разделы настроек находится отдельно слева. Медиафайлы можно открыть на всю ширину экрана.

В июне Apple представила Vision Pro — первую в истории бренда гарнитуру дополненной реальности. Она появится в продаже в начале 2024 года по цене от $3,5 тыс. В России начали принимать заказы на эту гарнитуру в том же месяце. В июле Financial Times сообщила, что Vision Pro оказалась слишком технологичной и сложной в производстве, из-за чего Apple в разы снизила целевой объем ее выпуска. По данным Bloomberg, гарнитуру будут делать по индивидуальным меркам пользователя.

Лаура Кеффер