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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Apple будет делать гарнитуру Vision Pro по индивидуальным меркам пользователя

Компания Apple будет выпускать гарнитуру дополненной реальности Vision Pro ограниченным тиражом с учетом особенностей конкретных покупателей, сообщает Bloomberg в рассылке Power On.

По информации редактора издания Марка Гурмана, американская компания намерена как минимум в первое время после выхода аксессуара на рынок продавать его по предзаказу с обязательным визитом покупателя к официальному дилеру Apple. В рамках посещения магазина клиенты смогут предоставить рецепт на корригирующие очки, если у желающего купить гарнитуру есть проблемы со зрением, чтобы аксессуар адаптировали под особенности зрения конкретного человека. Кроме того, в процессе подтверждения предзаказа в салонах Apple станут проводить 3D-сканирование головы клиента, что позволит обеспечить максимально эффективное прилегание Vision Pro к голове и максимальное качество изображения.

Учитывая трудозатратность процедуры предзаказа, первыми право продавать гарнитуры получат флагманские магазины Apple в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, после чего продажи начнутся в США. В конце 2024 года Apple Vision Pro выйдет на рынки Великобритании и Канады, а затем — других стран Европы и Японии.

Напомним, первую в истории бренда гарнитуру дополненной реальности Apple показала в июне 2023 года в рамках Всемирной конференции для разработчиков. Аксессуар оказался дороже, чем предполагалось изначально ($3,5 тыс.), а поступит в продажу он лишь в начале 2024 года.

Максим Вершинин

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