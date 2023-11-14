Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

РБК: власти передумали отказываться от индексации окладов военным и полицейским

Правительство в 2024 году не будет пропускать индексацию окладов военнослужащих и сотрудников силовых органов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Поправками предлагается исключить из проекта пункты о неиндексации довольствия для военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, сотрудников органов принудительного исполнения и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников Государственной противопожарной службы и таможенных органов. Рассмотреть документ планируется завтра, 15 ноября.

Проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов правительство внесло в Госдуму 27 сентября. 26 октября он прошел первое чтение. В том же месяце Госдума в первом чтении приняла законопроект об отказе от индексации в 2024 году окладов судей, госслужащих, сотрудников полиции, военных. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Даниил Бессарабов в день рассмотрения проекта говорил, что обсуждается возможность оставить индексацию окладов военных и приравненных к ним лиц.

В нынешнем году индексация была проведена для чиновников, бюджетников, гражданского персонала воинских частей, а также для самого президента, генпрокурора и председателя СКР.

Как изменятся зарплаты военных и силовиков в 2023 и 2024 годах

Читать далее

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...