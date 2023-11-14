РБК: власти передумали отказываться от индексации окладов военным и полицейским

Правительство в 2024 году не будет пропускать индексацию окладов военнослужащих и сотрудников силовых органов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Поправками предлагается исключить из проекта пункты о неиндексации довольствия для военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, сотрудников органов принудительного исполнения и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников Государственной противопожарной службы и таможенных органов. Рассмотреть документ планируется завтра, 15 ноября.

Проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов правительство внесло в Госдуму 27 сентября. 26 октября он прошел первое чтение. В том же месяце Госдума в первом чтении приняла законопроект об отказе от индексации в 2024 году окладов судей, госслужащих, сотрудников полиции, военных. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Даниил Бессарабов в день рассмотрения проекта говорил, что обсуждается возможность оставить индексацию окладов военных и приравненных к ним лиц.

В нынешнем году индексация была проведена для чиновников, бюджетников, гражданского персонала воинских частей, а также для самого президента, генпрокурора и председателя СКР.

Лаура Кеффер