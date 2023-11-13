Минобороны: попыток атак на ЗАЭС стало заметно меньше

Количество попыток атаковать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) заметно снизилось по сравнению с периодом начала военной операции на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он назвал продуктивным взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Что же касается обстрелов, число попыток нарушить работоспособность станции и причинить ущерб ее инфраструктуре заметно снизилось в сравнении с началом специальной военной операции. В этот период затишья, если можно так сказать, специалисты безопасности обнаруживают и перехватывают только БПЛА, которые осуществляют разведку»,— сказал господин Кириллов в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, нарушение безопасности АЭС «чревато негативными последствиями не только для близлежащих территорий, но и для всего мира». Генерал-лейтенант уточнил, что специалисты Минобороны регулярно предоставляют МАГАТЭ данные о текущей обстановке на Запорожской АЭС, а также о проводимых на станции измерениях и анализах. «Организацией и проведением ротации экспертов этой организации на Запорожской АЭС также занимаются наши специалисты»,— отметил Игорь Кириллов.

С октября 2022 года ЗАЭС управляет АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). ЗАЭС неоднократно посещали эксперты МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси. В июле он рассказывал, что на станции нашли противопехотные мины, но они не навредят ей в случае детонации. Начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов говорил, что спецназ его ведомства трижды пытался получить контроль над ЗАЭС.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер