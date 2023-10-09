МИД РФ: признание Буданова об атаках на ЗАЭС должно стать холодным душем для ООН

Признание Украины в попытках атаковать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) должно стать холодным душем для ООН, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала слова начальника главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова о том, что спецназ его ведомства трижды пытался получить контроль над ЗАЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

По мнению госпожи Захаровой, признание главы ГУР «должно вывести из гипнотического сна население стран НАТО, которому натовские режимы внушали, будто Россия создает угрозы ядерным объектам и угрожает применением ядерного оружия». «Признание Буданова должно стать холодным душем для ООН, представители которой все эти месяцы заявляли, что "не могут определить направление удара по станции"»,— написала она в Telegram.

Кирилл Буданов говорил, что все попытки захвата ЗАЭС были отбиты российскими силами. С октября 2022 года станцией управляет АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). ЗАЭС неоднократно посещали эксперты Международного агентства по атомной энергии во главе с Рафаэлем Гросси. 25 июля он рассказывал, что на станции нашли противопехотные мины, но они не навредят ей в случае детонации.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер