Главные новости за 11 ноября. Кубань, Крым, Адыгея
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст. 109 УК РФ) по факту обнаружения тела чувашского футболиста Алексея Лесина на берегу моря в Сочи.
Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с действующим чемпионом России петербургским «Зенитом». Встреча в Санкт-Петербурге в рамках 14-го тура РПЛ завершилась со счетом 1:1.
Фермер из Отрадненского района добился признания незаконным отказа властей Кубани в предоставлении ему в аренду 87 га земель сельхозназначения.
Водитель на дороге Новороссийск — Керченский пролив выехал на полосу встречного движения, столкнувшись там с другим автомобилем, и погиб.
В Тимашевском районе «КАМАЗ» смял «Оку» с женщиной за рулем. ДТП произошло в районе станицы Медведовской.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram