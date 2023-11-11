Водитель на дороге Новороссийск-Керченский пролив выехал на «встречку» и погиб
Водитель на дороге Новороссийск-Керченский пролив выехал на полосу встречного движения, столкнувшись там с другим автомобилем, и погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Кубани.
Фото: пресс-служба ГУМВД по Кубани
По данным ведомства, трагедия произошла вечером в пятницу. Уточняется, что водитель и пассажир «Киа Соул», с которой столкнулся автомобиль погибшего, пострадали.
П данному факту полиция организовала проверку.
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