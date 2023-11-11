В Тимашевском районе «КАМАЗ» смял «Оку» с женщиной за рулем

ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в котором пострадал один человек, произошло в районе станицы Медведовской. Об этом сообщает Тимашевский аварийно-спасательный отряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Тимашевский АСО Фото: Тимашевский АСО

По предварительной версии, водитель «Оки» не удостоверилась в безопасности маневра, выезжая из-под моста, и не уступила «КАМАЗу» дорогу. Мужчина за рулем грузовика попытался уйти от столкновения, но не успел: фура снесла дорожное ограждения, у нее оказался поврежден топливный бак.

В результате аварии водителя «Оки» доставили в больницу. Судя по фотографиям, машина получила сильные повреждения. Пожарный караул ликвидировал последствия розлива топлива из бака грузовика. О состоянии его водителя не сообщается.

Александр Орлов

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